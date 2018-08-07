В Канаде косатка две недели носила на себе мертвого детеныша

В Канаде косатка почти две недели носила на себе погибшего детеныша, будучи не в силах с ним расстаться. Это был первый детеныш в популяции и ученые обеспокоены его смертью. Об угрозе вымирания китов они рассказали изданию The Washington Post.

Вскоре после появления на свет у берегов канадского города Виктория новорожденная косатка перестала дышать и умерла, не прожив и часа. Ее мать J35 оказалась не готова расстаться с долгожданной дочерью. Плавая, она час за часом удерживала ее тело над водой, просунув под него голову. Когда вместе с другими китами она направилась к Ванкуверу, то не бросила мертвого детеныша. Ежедневно J35 преодолевала около 100 км с почти 200-килограммовым телом дочери на голове. Это не давало ей нормально дышать и есть, но косатка не хотела расставаться с трупом. Она провела с ним более десяти дней, прежде чем наконец перестала поддерживать тело на плаву.

По словам исследователей, это первый детеныш за три года среди южной резидентной популяции косаток. Ее численность сократилась с 98 особей в 1995 году до 78, а самки скоро настолько состарятся, что не смогут давать потомство. Им угрожают токсичные отходы в воде, нехватка еды и движение судов. В данном случае, полагают ученые, детеныш погиб из-за недостаточного питания матери.