Государство может выйти из проекта глобальной спутниковой системы «Сфера»

«Роскосмос» может отказаться от принятия Федеральной целевой программы по созданию спутниковой системы связи «Сфера», рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, сообщает РИА «Новости».

По его словам, взамен будет сформирована система государственных льгот для привлечения в нее частных инвесторов.

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«В конце октября будет сформирован проект государственных подходов к организации работ по проекту «Сфера»… Возможно, это будет не ФЦП, а программа субсидирования и иных мер государственной поддержки частных участников, которые могут войти в этот проект», — отметил он.

По словам Рогозина, «Роскосмос» намерен привлечь в создание системы частные инвестиции.

Ранее представители компании «Российские космические системы», занимающейся разработкой проекта, рассказали, что руководитель Юрий Мишин вышел из проекта глобальной спутниковой системы связи, которая должна стать основой комплекса «Сфера».

В компании также отметили, что текущая команда проекта будет «переформатирована» и масштабирована на несколько направлений, у каждого из которых будет свой руководитель.