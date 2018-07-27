Эксперт дал разъяснения в связи с двумя редкими астрономическими явлениями

Пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов дал комментарий в связи в наступающей «кровавой» Луной и великим противостоянием Марса. Об этом он сказал НСН.

По словам Железнова, лунное затмение можно будет наблюдать в Москве и Санкт-Петербурге.

Реклама

«В ночь с 27 на 28 июля будет удивительное лунное затмение. Мало того, что это будет полное лунное затмение, оно еще будет достаточно длительным — почти четыре часа», — сказал Железнов.

Он добавил, что Луна будет скрываться в тени Земли и станет темно-коричневый цвет. Железнов заметил, что также будет увидеть великое противостояние Марса.

«28-го числа будет великое противостояние Марса. Марс подойдет очень близко к Земле и будет находиться недалеко от Луны», — заявил Железнов.

Ранее в Московском планетарии рассказали подробности о двух редких явлениях.