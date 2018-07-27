Рогозин пригласил сенаторов США в тир

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил сенаторов из США пострелять в тире. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Отмечается, что так глава Роскосмоса отреагировал на то, что в американском сенате запросили данные о встречах членов Американской стрелковой ассоциации с Рогозиным.

Реклама

«Что делают люди в тире? Вообще-то стреляют. Приезжайте, господа сенаторы, к нам в гости в тир», — заявил Рогозин.

Ранее американский сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин призвала допросить переводчика, который был на встрече президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.