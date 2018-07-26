Обвиняемый по делу о хищении в НПО Лавочкина намерен вернуться в Москву

Адвокат Игорь Третьяков, обвиняемый по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина, не скрывается от следствия, передает РИА «Новости» заявление представителя адвокатской компании «Третьяков и Партнеры».

Отмечается, что он находится в Иркутске и 29 июля возвращается в Москву.

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«Информация, появившаяся сегодня в СМИ со ссылкой на данные Следственного комитета Российской Федерации о том, что Игорь Третьяков в настоящее время скрывается от следствия, не соответствует действительности. Он готов сотрудничать со следствием, доступен по средствам связи, готов в любой время предоставить всю необходимую информацию и, при необходимости, прервать свой отпуск», — отметил представитель компании.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что адвокат Игорь Третьяков, который является одним из фигурантов дела об афере в НПО Лавочкина, скрылся.