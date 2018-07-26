СМИ: российские ученые разработали самый точный в мире энцефалограф

Ученые Москвы и Петербурга разработали атомарные магнитные сенсоры для энцефалографа, прибора измеряющего магнитную активность мозга. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, энцефалограф, в котором будут использованы подобные сенсоры, в несколько раз превзойдет по точности существующие аналоги. Также отмечается, что новая разработка «в разы» сократит стоимость прибора, что сделает его доступным более широкому кругу пациентов.

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В газете добавили, что магнитоэнцефалография используется для диагностики множества заболеваний нервной системы, включая болезни Паркинсона и Альцгеймера. Также, считают эксперты издания, новый прибор сможет оказать содействие «прорыву» в области знаний о мозге человека.

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