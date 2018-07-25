Рогозин посетит ЦНИИмаш после ареста сотрудника

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг посетит ЦНИИмаш — головной научный институт ракетно-космической отрасли — и проведет там совещание, передает РИА «Новости» заявление руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко.

«Завтра состоится оперативное совещание в ЦНИИмаше под руководством генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и будет встреча с генконструкторами», — рассказал Устименко.

В понедельник, 23 июля, агентство «Интерфакс», со ссылкой на информированные источники, рассказало о втором аресте по делу о госизмене в ЦНИИмаш. В «Роскосмосе» заявили, что по делу о государственной измене арестован только один сотрудник ЦНИИмаш, Виктор Кудрявцев.