Рогозин объявил о начале создания ракеты «Союз-5»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в своем твиттере, что РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш» начали работы по созданию ракеты-носителя «Союз-5».

«Затем начинаем работу по сверхтяжу», — добавил Рогозин, вероятно, имея в виду начало создания российской сверхтяжелой ракеты-носителя, пуск которой в данный момент запланирован на 2027 год.

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Глава «Роскосмоса» отметил, что работы по новому «Союзу» и сверхтяжелой ракете помогут «мобилизовать» ракетно-космическую отрасль, а также в полной мере использовать конструкторские и производственные возможности.

Ранее сообщалось, что в головном институте «Роскосмоса» ЦНИИМаш начались обыски.