Ракета Falcon 9 взлетела с космодрома в США

С космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида прошел успешный запуск ракеты Falcom 9 американской частной космической компании SapceX. Об этом сообщается в официальном твиттере компании.

Старт ракеты произошел в 8.50 мск в воскресенье, 22 июля. Она должна вывести на орбиту канадский коммуникационный спутник Telstar 19 Vantage, который предназначен для передачи широкополосного сигнала в Северной и Южной Америке. Также он будет обеспечивать доступ к интернету по Wi-Fi авиапассажирам, которые путешествуют над северной частью Атлантического океана.

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Отделение спутника от ракеты должно произойти примерно через полчаса после взлета. Ожидается, что он проработает около 15 лет.

Ранее сообщалось, что SpaceX выиграла контракт на отправку секретного спутника на Falcon Heavy.