Рогозин анонсировал развертывание спутниковой системы «Сфера»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первые запуски спутников в рамках программы «Сфера» запланированы на 2022 год, сообщает РИА «Новости».

«Начало развертывания «Сферы» — это 2022 год», — сказал Рогозин.

640 космических аппаратов, которые запланированы в рамках проекта, должны быть сделаны серийно, что означает новый подход к созданию производства.

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«Надо организовать быстрый вывод этих космических аппаратов на орбиту. Мы посчитали, что это мы можем сделать и это отличная идея, потому что для нас это формирует долгосрочный заказ на «Ангару» тяжелого класса — не менее 25 ракет потребуется для формирования такого рода группировки», — сказал Рогозин.

Он отметил, что данный заказ загрузит Омский завод и решит финансовые проблемы, связанные с Центром Хруничева.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал пуск ракеты «Ангара».