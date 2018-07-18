Путин рассказал о потенциале ракетно-космической отрасли России

Президент России Владимир Путин заявил, что ракетно-космическая отрасль России имеет мощный технический и кадровый потенциал. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в России есть замечательные инженеры и научные школы.

Он также подчеркнул, что у ракетно-космической отрасли страны мощный технологический и кадровый потенциал.

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Ранее сообщалось, что Путин анонсировал полет российской миссии на Марс в 2019 году.

По его словам, это новое продолжение исследования Луны, отличающееся от того, что было в Советском Союзе.