Источники рассказали об очередном переносе испытаний космического корабля «Федерация»

Первые летные испытания нового российского космического корабля «Федерация» могут пройти в 2025 году вместо 2022-го. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли.

Согласно актуальным планам, первый беспилотный полет «Федерации» должен был пройти в 2022 году. В 2023 корабль должен был совершить беспилотный полет к Международной космической станции (МКС), а первый пилотируемый полет — в 2024 году.

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«Сейчас в связи с возвращением программы пилотируемых запусков с ракеты «Союз-5» на «Ангару-А5» ведется обсуждение возможности очередного переноса сроков летных испытаний корабля «Федерация». Например, первый полет предлагается сдвинуть на 2025 год», — сказал источник.

Уточняется, что в Роскосмосе не стали комментировать факт подобных обсуждений.

В 2017 году сообщалось, что Роскосмос планирует перенести первый запуск корабля «Федерация» на 2022 год.