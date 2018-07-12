В Египте нашли самый крупный неповрежденный саркофаг

В Египте на территории древнего города Александрии обнаружили крупнейший в своем роде саркофаг из черного гранита, сообщает The Guardian.

Высота саркофага составляет почти два метра, а длина — три. Вес всей конструкции достигает 30 тонн. На сегодняшний день он является крупнейшим в своем роде, найденном без особых повреждений. Рядом был обнаружен большой мужской бюст из алебастра, предположительно изображающий того, кому принадлежит гробница.

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Слой специального раствора между крышкой саркофага и телом указывает на то, что его содержимое пролежало нетронутым с момента захоронения. Поэтому находка представляет особый интерес для археологов.

Предполагается, что саркофаг и бюст относятся к ранней эпохе Птолемеев, которая началась после смерти Александра Великого в 323 году до н. э.

«Мы надеемся, что саркофаг принадлежит одному из представителей высшего сословия того периода. Когда мы откроем его, надеемся обнаружить там предметы, которые помогут установить личность похороненного в нем человека и его социальное положение», — сказал Айман Эшмави, глава отделения древних египетских артефактов в министерстве древностей Египта.

Ранее сообщалось, что археологи нашли статую в самой первой пирамиде Египта.