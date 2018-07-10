Умер Андрей Суслин

В Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет скончался российский и американский математик, лауреат премии Коула, доктор физико-математических наук Андрей Суслин. Об этом сообщает Пятый канал.

Суслин родился в Ленинграде в декабре 1990 года. Он рано продемонстрировал математические возможности, выступая на различных олимпиадах. В 1967 году он завоевал золотую медаль на Международной математической олимпиаде.

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Через десять лет он получил докторскую степень физико-математических наук. С 1994 года Суслин был профессором Северо-Западного университета в Эванстоне.

Математик доказал ряд математических гипотез и являлся членом редакционной коллегии журнала Journal of K-theory.

Отмечается, что обстоятельства смерти, а также дата похорон будут объявлены позднее.