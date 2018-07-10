Госдума приняла закон о расширении полномочий РАН

Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий полномочия Российской академии наук (РАН), сообщается на сайте Госдумы.

Документ предусматривает такие новые задачи РАН, как прогнозирование научного, научно-технологического и социально-экономического развития России, а также исследования в интересах обороны и безопасности страны.

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Отмечается, что Академия наук будет отвечать за популяризацию научных достижений среди детей и молодежи.

Также закон позволяет РАН направлять властям предложения по развитию законодательства и обязывает ее информировать российский МИД о международном сотрудничестве и мероприятиях.

Ранее сообщалось, что при РАН России создадут совет по космическому мусору.