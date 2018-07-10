Грузовой корабль «Прогресс МС-09» отправился к МКС по сверхкороткой схеме

В Казахстане с космодрома Байконур отправилась ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-09». Об этом сообщается на официальной странице Роскосмоса в твиттере.

По данным РИА «Новости», космический грузовик «Прогресс МС-09» доберется до Международной космической станции (МКС) меньше, чем за четыре часа, и станет самым быстрым в истории кораблем.

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«Пуск! С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-09», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что робот «Саймон», предназначенный для помощи и общения с экипажем МКС, приступил к работе.