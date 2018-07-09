Найден самый яркий объект в ранней Вселенной

Астрономы из Национальной радиоастрономической обсерватории в США обнаружили самый яркий объект в ранней Вселенной — это квазар, находящийся в 13 млрд световых лет от Земли. Он появился, когда Вселенная составляла лишь 7% от своего нынешнего размера. Об открытии ученые рассказали в журнале The Astrophysical Journal.

Для квазаров характерны струи плазмы (релятивистские струи), вырывающиеся из его центра. Они хорошо заметны в радиочастотном спектре, и именно с их помощью удалось засечь квазар, получивший название P352-15. У него, как и у большинства квазаров, две таких струи. Пока неясно, находится ли черная дыра в центре между ними или же они направлены от нее в одну сторону. В соответствии с наблюдениями, исследователи склоняются ко второму варианту. Если они правы, то наблюдения за релятивистскими струями позволят выяснить, как быстро растет черная дыра.

Кроме того, свечение квазара можно использовать для изучения межгалактической среды благодаря тому, что на пути к Земле излучение меняет спектр из-за водорода в космическом пространстве. По словам исследователей, у нового объекта большой потенциал такого рода.