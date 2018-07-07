Ученые: галстуки душат мужчин в прямом смысле слова

Галстуки душат мужчин в прямом смысле этого слова — всего за несколько минут ношения ухудшается кровоснабжение головного мозга, выяснили исследователи из Университетской больницы Шлезвиг-Голштейн в Германии. Результаты работы были опубликованы в журнале Neuroradiology.

Участниками исследования стали 30 молодых мужчин, половина из которых должны были на 15 минут надеть галстук, завязанный виндзорским узлом — одним из самых популярных. Ученые с помощью МРТ наблюдали за кровоснабжением мозга участников перед надеванием галстука, во время и после. Оказалось, что даже за такое незначительное время кровоснабжение мозга у участников в галстуках снизилось на 7,5% по сравнению с контрольной группой.

Ранее также было установлено, что ношение галстука повышает внутриглазное давление, отмечают исследователи. Они надеются, что результаты исследования заставят работодателей пересмотреть используемый дресс-код и отказаться от «социально приемлемого удушения».