В Бельгии нашли дефект в конструкции ядерного реактора

Компания-оператор Engie-Electrabel сообщила о дефекте, который был обнаружен в ядерном реакторе в бельгийской Валлонии. Об этом пишет газета Le Soir.

Как отмечается, речь идет о дефекте, найденном в конструкции третьего ядерного реактора АЭС «Тианж». В ходе проверки специалисты компании обратили внимание на ухудшение технических характеристик бетона, находящегося в потолочной части пятиэтажного бронированного бункера реактора. Там размещены аварийные системы.

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По данным издания, аномалии в арматуре бетона могут сказаться на прочности конструкции.

Ранее сообщалось, что Росатом занимается разработкой ядерных реакторов для военных целей.