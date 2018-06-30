В заповеднике «Тунгусский» тушат пожар в день 110-летия падения метеорита

Представители федеральной Авиалесохраны сообщили о привлечении 50 авиапожарных для тушения лесных пожаров в заповеднике «Тунгусский» Красноярского края.

«По обращению руководства Государственного природного заповедника «Тунгусский» и по решению Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров, сегодня, 30 июня 2018 года, на тушение лесных пожаров в заповеднике дополнительно привлечены 49 авиапожарных ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что на начало суток в труднодоступной местности региона ведется тушение двух пожаров, общая площадь, пройденная огнем, составляет 1035 гектаров, помимо этого в Красноярском крае тушат еще 45 лесных пожаров.

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