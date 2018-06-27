Сумма контрактов на пуски ракет «Протон-Л» достигла почти $1 млрд

Источник на космодроме Байконур заявил, что американская дочерняя фирма Космического центра Хруничева International Launch Services заключила контракты на общую сумму около $1 млрд на пуски двухступенчатой ракеты «Протон», передает РИА «Новости».

«Иностранные заказчики проявляют большой интерес к двухступенчатой модификации ракеты «Протон». Уже заключены контракты на сумму до миллиарда долларов по предстоящим пускам», — рассказал источник.

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Источник подчеркнул, что речь идет о пяти пусках, которые планируется осуществить в интересах французского оператора спутниковой связи Eutelsat, а также об 11 пусках для международного консорциума OneWeb.

«Стоимость одного пуска для коммерческого заказчика составляет 62,5 миллиона долларов», — сказал источник.

Представители центра Хруничева не прокомментировали данную информацию. В компании International Launch Services не предоставили ответ на запрос по этой теме.