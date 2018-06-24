Рогозин: сотрудничество России и США в космосе — вне санкций

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская и американская стороны продолжат сотрудничество в космосе. Об этом сообщает RT.

По словам Рогозина, космос остается сферой, которая не попала под действие санкций, поэтому сотрудничество России и США в отрасли будет продолжаться.

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«Важно, чтобы по этой тропинке лунной все прошли след в след, а не ходили в сторону. Шаг влево — шаг вправо может привести, на самом деле, к внештатным ситуациям. Поэтому мы сотрудничаем с американцами», — сказал Рогозин.

Он добавил, что недавно на Байконуре состоялись важные переговоры.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что производство ракет-носителей «Протон» будет прекращено после того, как все заключенные контракты будут выполнены.