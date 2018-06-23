SpaceX выиграла контракт на отправку секретного спутника на Falcon Heavy

Компания SpaceX выиграла контракт на отправку на орбиту секретного спутника ВВС США. Об этом сообщает The Verge.

Сумма контракта составляет $130 млн. Уточняется, что секретный спутник AFSPC-52 будет отправлен на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy в 2020 году.

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Конкурентом SpaceX по доставку спутника на орбиту выступала United Launch Alliance — объединенная компания Boeing и Lockheed Martin, однако компания Илона Маска смогла предложить более низкую стоимость.

Издание отмечает, что, отдав предпочтение SpaceX, ВВС США продемонстрировали доверие к ракете Falcon Heavy, хотя она запускалась лишь однажды, в феврале этого года. Тогда запуск был признан успешным.

Ранее сообщалось, что SpaceX отложила первый туристический полет к Луне.