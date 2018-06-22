Рогозин рассказал, когда прекратят выпуск «Протонов»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что производство ракет-носителей «Протон» будет прекращено после того, как все заключенные контракты будут выполнены, передает РИА «Новости».

По словам Рогозина, вместо «Протонов» полеты будут осуществляться на «Ангаре». Он сказал, что дата завершения производства «Протов» станет известна после окончания работы сотрудников оперативного штаба по Центру Хруничева.

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«Они должны рассчитать сроки перевода основного производства в Омск, а это будет означать нашу полную концентрацию на «Ангаре», — заявил Рогозин.

Он добавил, что нужно переходить к ракетам нового поколения.

Ранее сообщалось, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками связи Еutelsat 5 West B и Mev-1 перенесен на начало 2019 года.