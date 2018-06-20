Московский зоопарк объяснил, почему животные слушали звуки болгарки

В Московском зоопарке прокомментировали сообщения о том, что его животным и посетителям приходится слушать звуки режущего инструмента. Такую картину ранее наблюдал корреспондент «Газеты.Ru», посетивший зоопарк.

Двое рабочих болгаркой резали плитку облицовочного гранита у вольера со слонами, при этом сами животные находились в непосредственной близости от источника громкого шума. На вопрос, почему нельзя резать гранит за территорией зоопарка, и не мешает ли это посетителям и животным, рабочий ответил – «Три месяца работаем — никто не жаловался».

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Аналогичные работы с шумом и пылью велись и у вольера с павлинами.

«На территории ГАУ «Московский зоопарк» проводится плановое мероприятие по благоустройству территории. Работы проводятся подрядной организацией в рамках заключенного договора. Подрядная организация, нарушившая правила техники безопасности, привлечена к гражданско-правовой ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ», — заявил «Газете.Ru» начальник отдела внешних коммуникаций ГАУ «Московского зоопарка» Магомед Саралиев.

Он добавил, что зоопарк приносит свои извинения за доставленные неудобства.