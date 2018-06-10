Роскосмос рассказал о лазерной пушке для уничтожения космического мусора

Специалисты Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения», входящего в состав Роскосмоса, представили доклад о разработке технология сведения космического мусора с орбиты при помощи лазерного луча, передает РИА «Новости».

«Для демонстрации возможности удаления обнаруживаемых объектов космического мусора на низких орбитах поддержать предложение АО «НПК «СПП» о проведении научно-исследовательских и экспериментальных работ по созданию оптической локационной системы с использованием твердотельного лазера и приемо-передающей адаптивной оптической системы», — говорится в предложении НПК СПП.

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Отмечается, что в корпорации подтвердили наличие данного документа, однако отказались от комментариев по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что МКС может получить лазер для отстрела космического мусора.