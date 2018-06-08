Президент РАН вступился за химика Зеленину, проходящую по делу о маке

На сайте Общества научных работников опубликовано открытое письмо ученых Генпрокурору Юрию Чайке с просьбой прекратить уголовное преследование кандидата сельско-хозяйственных наук Ольги Зелениной, дело которой длится уже шесть лет.. Предпринимателя Сергея Шилова в 2010 году обвинили в попытке контрабандного ввоза через брянскую таможню наркотического мака. В пособничестве Шилову обвиняется специалист Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольга Зеленина. По версии следствия, Зеленина по просьбе Шилова дала заключение, что ввозимый мак соответствовал ГОСТу. На основании этого заключения уголовное дело было прекращено, а затем вновь открыто.

«Письмо Зелениной не было заключением эксперта. В пределах своей компетенции сотрудника института, Зеленина О.Н. со ссылкой на научную литературу, лишь отразила свое научное мнение, о том, что семена пищевого мака невозможно подвергнуть 100% очистке от алкалоидов опия, — говорится в открытом письме. --Как научный сотрудник Зеленина О.Н. имела и имеет право свободы выражения своего научного мнения, и оно не должно считаться преступным».

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Об этом же говорится и в письме президента Российской академии наук, академика Александра Сергеева на имя Генерального прокурора: «Преследовать ученого за научное мнение – значит лишать суд научной поддержки и снижать потенциальную научную чистоту судопроизводства, в рамках которого в качестве доказательств используются научные заключения экспертов».

В письме ученые напоминают, что Зеленина провела 42 дня в Следственном изоляторе, более трех лет, не имея постоянного места жительства в Москве, находилась под подпиской о невыезде из Москвы, вдали от семьи и места работы. С 2014 г. она вынуждена ездить на судебные слушания уголовного дела в Брянск, т.к. дело рассматривает Брянский областной суд. Шестой год фактически она лишена возможности заниматься научной деятельностью в Пензенском НИИСХ, сотрудником которого является.