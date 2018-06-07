В NASA начали разработку плана по коммерциализации МКС

Глава американского космического агентства Джим Бриденстайн заявил, что NASA разрабатывают планы по коммерческому использованию Международной космической станции (МКС), пишет газета The New York Times.

В данный момент ежегодная стоимость эксплуатации МКС составляет до $4 млрд. Бриденстайн отметил, что NASA рассмотрят «ряд вариантов» коммерческой эксплуатации космической станции.

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«Некоторые из них могут быть такими, что МКС не существовало бы в его нынешнем виде. Но, возможно, она [МКС] разделится на несколько разных компонентов. Некоторые из них могут быть отключены», — сказал руководитель NASA.

Также он отметил, что в данный момент никакого решения не принято.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что NASA переживает возрождение.