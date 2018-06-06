Стали известны лучшие вузы России

Рейтинговое агентство RAEX составило перечень лучших вузов России, передает РИА «Новости».

По словам исполнительного директора направления «Рейтинги университетов» RAEX Алексея Ходырева, первая десятка списка лучших вузов не изменилась, поменялась только очередность учебных заведений.

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«Тройка лидеров рейтинга — МГУ имени М. В. Ломоносова, МФТИ, НИЯУ «МИФИ» — продолжает удерживать свои позиции четвертый год подряд», — рассказал Ходырев.

Отмечается, что на четвертой строчке рейтинга оказался Санкт-Петербургский государственный университет. Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) обогнала МГИМО и заняла пятое место.

Кроме того, в топ-10 попали Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, МГТУ имени Н. Э. Баумана и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Ранее Москва попала в рейтинг лучших городов мира для студентов.