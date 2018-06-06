Новая миссия к МКС отправилась с Байконура

Ракета «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-09» с экипажем из трех человек стартовала с космодрома Байконур на Международную космическую станцию.

Руководил пуском Дмитрий Рогозин.

Это 56 экспедиция на МКС. В этот раз в космос отправились российский космонавт Сергей Прокопьев, для которого этот полет станет первым, а также немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Чэнселлор.

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После стыковки «Союза МС-09» с МКС новый экипаж присоединится к находящимся с марта 2018 года на станции членам экспедиции МКС-55/56 Олегу Артемьеву (Россия), Эндрю Фойстелу (США), Ричарду Арнольду (США). На 15 августа намечен выход в открытый космос Сергея Прокопьева и Олега Артемьева.

За пуском наблюдали первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, посол США в России Джон Хантсман, глава ESA Йохан Дитрих Вернер, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и первый немецкий космонавт Зигмунд Йен.

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