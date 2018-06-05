Guardian: во Франции скелет динозавра ушел с молотка за €2 млн

В Париже на аукционе за €2 млн продали скелет динозавра. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, скелет аллозавра, которому около 150 млн лет, приобрел французский коллекционер, его имя неизвестно. Однако, по словам источников, в основном он занимается коллекционированием предметов современного искусства.

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Как отмечается, данный скелет динозавра был найден в американском штате Вайоминг в 2013 году.

Ранее сообщалось, что десятки следов огромных динозавров юрского периода обнаружили на шотландском острове Скай шотландские и китайские палеонтологи.

Как отмечалось, следы были обнаружены на северо-восточном побережье острова, их возраст составляет около 170 млн лет.