Котюков обещает сохранить выборы директоров институтов

Принцип назначения руководителей российских академических институтов на выборной основе будет сохранен и после создания Министерства науки и высшего образования, сообщил журналистам глава ведомства Михаил Котюков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в Российской академии наук высказывались опасения, что принцип назначения руководителей научных институтов на выборной основе после создания Миннауки будет отменен, и руководство институтов будет назначаться напрямую. «Это (назначение руководства институтов на основе выбора) — норма закона, мы законы будем выполнять», — сказал Котюков.

Одним из главных изменений в структуре правительства, о котором стало известно 15 мая, стало разделение Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство высшего образования и науки. В компетенцию Министерства просвещения войдут вопросы общего образования, тогда как второе ведомство будет отвечать за высшие учебные заведения и развитие науки в целом. Из целей и задач нового министерства следует, что его деятельность будет разделена на две части: курирование вузовской и академической наук.