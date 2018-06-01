В России стартовал «физический» этап разработки квантового компьютера

Российские ученые объявили о начале реализации «физического» этапа проекта по созданию многокубитного квантового компьютера, передает РИА «Новости» сообщение компании «ВЭБ Инновации».

«Старт проекта будет поэтапным: в настоящий момент запускается «физическая» часть, которую планируется реализовать на базе МГУ имени М.В. Ломоносова», — сказал представитель компании.

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Он отметил, что в «физической» части МГУ будут помогать МГТУ им. Н.Э. Баумана, Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики и Физико-технический институт РАН. По его словам, на данном этапе проекта будет разрабатываться демонстратор оптического квантового симулятора на базе двух основных технологий реализации квантовых вычислителей.

«Участники проекта отмечают, что часть технических задач может быть решена путем приобретения оборудования зарубежного производства», — добавил представитель.

Однако он подчеркнул, что в приоритете у создателей компьютера запуск дополнительных проектов по разработке и улучшению российской элементной базы.

Ранее стало известно, когда в России появится квантовый компьютер.