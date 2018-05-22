Вандалы разрисовали пещеру с наскальными рисунками в Чили

Вандалы разрисовали из баллончика стены пещеры Анзота в Чили, где сохранились рисунки, сделанные до нашей эры. Об этом сообщает местное издание EL PAÍS.

Наскальные изображения альпак в пещере на севере Чили были выполнены представителями культуры Тиуанако, существовавшей с 1150 г. до н. э. по 300 г. н. э. и распространившуюся из Боливии в современные Перу и Чили. Пещера была открыта в 1960-х годах и доступна для туристов. Недавно была отреставрирована дорога к ней, пролегающая через горы.

Вандалы пробрались в пещеру и нанесли граффити поверх древних рисунков. Как пояснил министр общественных работ Чили, граффити не новые, но попытка избавиться от них может нанести непоправимый ущерб рисункам. Вход в пещеру по-прежнему остается неохраняемым.