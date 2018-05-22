В Якутии обнаружили девять фрагментов ракеты-носителя «Союз-2»

Участниками поисковой группы были обнаружены девять фрагментов отделяемых частей ракеты-носителя «Союз-2», которая была запущена в феврале с космодрома Восточный, сообщается на сайте Минприроды Якутии.

«В ходе поискового облета 21 мая на вертолете Ми-8 … в Вилюйском улусе воздушно-поисковой группой обнаружено и зафиксировано место падения семи крупных фрагментов центрального блока ракеты-носителя «Союз-2» … В Алданском районе 21 мая воздушно-поисковой группой обнаружены и зафиксированы места падения еще двух фрагментов створок головного обтекателя», — говорится в тексте официального сообщения.

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В ведомстве также отметили, что фрагменты ракеты-носителя были обнаружены в труднодоступном месте в лесном массиве, из-за чего их эвакуацию было принято начать только после подготовки места для посадки вертолета.

«Сегодня воздушно-поисковая группа продолжит поиски в северной части района падения. Отбор проб почвы в местах обнаружения фрагментов, разделку фрагментов на части и их эвакуацию планируется начать завтра, 23 мая», — сообщили в ведомстве.

Ракета «Союз-2.1а» с двумя российскими спутниками и девятью иностранными малыми аппаратами стартовала в ходе третьего пуска с космодрома Восточный 1 февраля. Все спутники были выведены на расчетные орбиты.