Источник: Россия может возобновить использование «Сатаны» для запуска спутников

Россия может возобновить использование межконтинентальных баллистических ракет «Сатана» для запуска космических спутников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, таким образом проект «Днепр» будет возрожден без участия украинской стороны, которая отвечала за систему управления ракет. Минобороны планирует в ближайшее время начать утилизацию ракет «Воевода» («Сатана» по классификации НАТО), которые будут заменены на новые ракеты «Сармат».

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«Рассматривается вопрос об использовании снимаемых с боевого дежурства ракет РС-20В по конверсионной программе пусков», — сказал источник агентства.

Ранее СМИ сообщали, что советник президента Украины Петра Порошенко обиделся на российского президента Владимира Путина за сравнение «Сармата» с «Воеводой».