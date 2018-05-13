Орбиту МКС скорректировали на 600 метров

Центр управления полетами (ЦУП) провел маневр по коррекции орбиты Международной космической станции (МКС), подняв ее на 600 метров. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«В соответствии с программой полета Международной космической станции (МКС) 13 мая 2018 года в 1:07 мкс проведена плановая коррекция орбиты МКС. Для выполнения маневра была включена двигательная установка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-08», пристыкованного к Международной космической станции. Время работы двигательной установки составило 172 сек», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, целью проведения коррекции стало формирование баллистических условий для посадки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07».

Ранее сообщалось, что космический грузовик Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился на Землю.