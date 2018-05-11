В Госдуме рассказали о кандидатах на пост министра образования

Первый замглавы комитета Госдумы по образованию Олег Смолин рассказал, что на пост министра образования рассматриваются кандидатуры и.о. главы Минобрнауки Ольги Васильевой и руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Обсуждение глав министерств идет. Наиболее вероятные кандидатуры на (то, чтобы возглавить) министерство образования — Ольга Юрьевна Васильева и Елена Шмелева», — сказал Смолин.

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Он также прокомментировал информацию о том, что Минобрнауки, вероятно, будет разделено на два ведомства, а Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) будет ликвидировано.

«Похоже, сейчас власти склоняются к этому решению», — сказал Смолин.

Ранее сообщалось, что в Кремле не стали комментировать сообщения о ликвидации ФАНО.