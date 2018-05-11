В РАН предложили перенести запуск первой за 40 лет российской миссии к Луне

Российская академия наук предложила перенести запуск российской миссии «Луна-25» с 2019 на 2021 год, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление совета РАН по космосу.

«Рекомендовать госкорпорации «Роскосмос» перенести дату запуска космического аппарата «Луна-25» на период июнь-октябрь 2021 года с учётом сроков разработки прибора «Биус-Л» и неблагоприятных баллистических условий вывода космического аппарата на окололунную орбиту в 2020 году», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что запуск миссии запланирован на 2019 год.

Цели миссии — изучение химического состава реголита полярных областей Луны, в частности, определение наличия и концентрации в нем представляющих большой интерес летучих соединений космического происхождения, в том числе водяного льда.