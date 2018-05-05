Ученые засунули крокодилов в томограф и заставили слушать Баха

Немецкие нейробиологи изучили, как мозг рептилий реагирует на звуки. Для этого они помещали крокодилов в томограф и включали им один из концертов Баха. Статья об исследовании опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

В аннотации отмечается, что исследование мозга рептилий позволяет больше понять о его строении в том числе у птиц и млекопитающих. Несмотря на это, функциональных исследований мозга рептилий ранее почти не проводилось. Исследователи проводили функциональную МРТ мозга нильских крокодилов, включав им один из «Браденбургских концертов» Баха.

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Как сообщает CNET, в результате выяснилось, что паттерны мозговой активности при прослушивании музыки у крокодилов схожи с теми, что наблюдаются у птиц. По словам нейробиолога Феликса Стёркенса, такой результат удивил ученых, так как у птиц задействование определенных участка мозга связано с тем, что они сами производят музыкальные звуки.

Ранее сообщалось, что палеонтологи описали гигантскую крокодилоподобную рептилию, питавшуюся динозаврами.