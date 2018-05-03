Орнитологи зарегистрировали первый случай «многоженства» у сов

В штате Невада орнитологи из США обнаружили семью виргинских филинов, состоящую из самца, двух самок и их потомства. Это первый известный случай полигамии у сов. Подробности были опубликованы на портале National Geographic.

Исследователя Джима Томаса привлекла драка воронов с парой сов. Понаблюдав за совами, он обнаружил, что те проводят время с третьей птицей. Две самки начали откладывать яйца, пока самец охранял их. Самец же охранял территорию и снабжал самок пищей.

Такое поведение очень необычно для сов — они моногамны и редко гнездятся поблизости друг от друга, отмечают орнитологи. Дальнейшие наблюдения вскрыли еще одну особенность необычного семейства: после того, как у одной из самок не вылупились птенцы, она принялась опекать потомство второй. Возможно, увидев рядом с собой птенцов, она приняла их за своих, предполагают ученые. Также исследователи не исключают, что самки могут быть сестрами или матерью и дочерью. Но наверняка выяснить это можно только с помощью генетического анализа.