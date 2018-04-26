Космический грузовик «Прогресс МС-07» ушел с орбиты

Представитель подмосковного центра управления полетами заявил, что космический грузовик «Прогресс МС-07» свели с орбиты, передает РИА «Новости».

«Прогресс МС-07» отстыковался от Международной космической станции (МКС) в марте для участия в научном эксперименте.

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Сообщается, что в скором времени не сгоревшие фрагменты «Прогресса» упадут в несудоходные районы Тихого океана.

«Команда на выдачу тормозного импульса для сведения корабля с орбиты была выдана в расчетное время», — сказал представитель центра.

В 2017 году сообщалось, что с Байконура запустили космический грузовик «Прогресс МС-07». Позднее он пристыковался к МКС в автоматическом режиме.