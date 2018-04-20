Сенат США назначил нового директора NASA

Сенат США назначил конгрессмена-республиканца от штата Оклахома Джеймса Брайденстайна на должности директора NASA. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Я очень признателен, что мне выпала такая возможность, и я благодарю президента Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса за их доверие. Я с нетерпением жду возможности работать с выдающейся командой NASA», — заявил он.

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Брайденстайн стал конгрессменом в 2012 году. Он был членом комитета по вооруженным силам, науке, космосу и технологиям, служил в морской авиации на протяжении девяти лет.

Ранее сообщалось, что NASA возобновит исследования так называемой «криосферы» — совокупности наиболее холодных регионов Земли: ледников, морского льда, снежных покровов и вечной мерзлоты.