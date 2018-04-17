Ученые улучшили работу мозга с помощью пересадки кала

Пересадка кала полезна при вызванных циррозом нарушениях работы мозга, установили исследователи из США. О своем открытии они сообщили на Международном съезде по вопросам болезней печени.

В исследовании приняли участие 20 пациентов с циррозом печени и печеночной энцефалопатией — нарушениями работы мозга, обусловленными проблемами в печени, и возникающими вследствие накопления токсинов. Исследователи попытались обогатить микрофлору испытуемых полезными бактериями Lachnospiraceae и Ruminococcaceae и избавиться от ядовитых Enterobacteriaceae. Все они так или иначе ранее были связаны с печеночной энцефалопатией. У половины пациентов фекальная трансплантация (введение в кишечник пациента кала, взятого от здорового донора) вызвала устойчивые улучшения работы мозга.

Печеночная энцефалопатия развивается почти у половины пациентов с циррозом. Она вызывает проблемы с мышлением и памятью, приводит к изменению личности. В самых тяжелых случаях люди впадают в кому и умирают. Исследователи планируют провести исследование с большим количеством испытуемых для подтверждения результатов.