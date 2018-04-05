Ученые обнаружили древние корни современных вирусов

Ученые из Австралии и Китая выяснили, что многие из существующих вирусов имеют древние эволюционные корни и, вероятно, существовали одновременно с уже первыми позвоночными животными. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature.

Изучать эволюцию вирусов проблематично, поскольку они не оставляют ископаемых останков. Исследователи изучили 186 видов животных, которые обычно не учитываются при исследованиях вирусов. Они обнаружили 214 новых РНК-вирусов (в которых геномный материал был представлен РНК, а не ДНК) у амфибий, рептилий, двоякодышаших, лучеперых рыб, хрящевых и бесчелюстных рыб. Они подчеркивают, что эти вирусы не несут опасности для человека и, по-видимому, не вредят самим носителям.

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«Исследование показывает, что некоторые группы вирусов существуют на протяжении всей эволюционной истории позвоночных, это трансформирует наше понимание эволюции вируса, — отмечают исследователи. — Впервые мы можем определенно сказать, что РНК-вирусам миллионы лет и они существуют с тех пор, как появились первые позвоночные».

Новые вирусы относились к каждому роду или семейству РНК-вирусов, связанных с инфекциями позвоночных, включая патогены, опасные для человека — например, вирус гриппа.