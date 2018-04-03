Глава РАН планирует обсудить с Путиным совершенствование системы ЕГЭ

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев сообщил, что на возможной ближайшей встрече с президентом России Владимиром Путиным хотел бы обсудить вопрос совершенствования системы оценки знаний школьников, сообщает РИА «Новости».

Сергеев отметил, необходимо стимулировать творческие способности и желание заниматься наукой у школьников.

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«Если возможность представится, то на самой ближайшей встрече, я думаю, мы будем обсуждать», — сказал глава РАН.

По словам Сергеева, на его предыдущих встречах с главой государства эту тему «пока не обсуждали».

Ранее в Миноборнауки прокомментировали предложение главы РАН об отмене ЕГЭ.