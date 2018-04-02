Китайская станция опустилась ниже 131 километра

Высота орбиты китайской орбитальной станции «Тяньгун-1», которая скоро должна рухнуть на Землю, опустилась ниже 130 километров. По оценкам Aerospace Corporation, федерального исследовательского центра США, на 01.00 мск высота станции составляла 130,7 километров, станция находилась на одном из последних своих витков, пролетая над Ближним Востоком.

Станция неуправляема, и потому инженеры не могут контролировать ее падение, придавая в нужное время необходимый тормозной импульс. В марте 2016 года китайские власти признали, что прекратили обмен данными со станцией, отсутствие связи они подтвердили и в минувший четверг, заявив, что падение маловероятно приведет к какому-либо ущербу.

Наклонение орбиты станции – 42,7 градуса. Этот параметр и определяет возможную зону падения – это любой район Земли с широтой от + 42,7 до -42,7.