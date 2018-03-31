Источник: два запуска с космодрома Восточный назначены на декабрь

Два запланированных с космодрома Восточный в 2018 году пуска проведут в декабре, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Запуски космического аппарата «Метеор-М» №2.2 и двух «Канопус-В» №5 и №6, предварительно, намечены на декабрь 2018 года», — сообщил он.

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По словам источника, сами космические аппараты находятся в высокой степени готовности. Решение о датах их запуска будет приниматься осенью.

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