Ученых удивила «курящая» слониха

Ученых из Общества сохранения дикой природы (WCS) озадачил видеоролик из индийского национального парка Nagarahole, на котором слониха исторгает из себя «клубы дыма». Видео опубликовано на канале Общества в YouTube.

«Я думаю, слониха пытался проглотить древесный уголь. Похоже, она подбирает кусочки с земли, выдувая пепел, попавшую ей в рот вместе с ними, и проглатывает все остальное», — заявил Варун Госвами, специалист по слонам в WCS.

Видео они обнаружили, просмотрев отснятый материал с одной из фотоловушек, установленных в парке. Как отмечается, древесный уголь для животных может приносить пользу при употреблении внутрь.