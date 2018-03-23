Ученые впервые сняли на видео спаривание морских чертей

Ученым из Вашингтонского университета впервые удалось снять на видео процесс спаривания двух рыб, называемых удильщиками, или морскими чертями. Необычные кадры были сделаны в Атлантическом океане близ Азорских островов на глубине 800 метров.

На кадрах запечатлена самка размером с кулак, от тела которой отходят длинные, похожие на усы образования. Однако, если присмотреться, то под самкой виден самец, который находится в процессе спаривания. «Я занимаюсь изучением этих животных почти всю свою жизнь, и никогда ранее не видел ничего подобного», — рассказал Тед Питч, ихтиолог в Вашингтонском университете.

В настоящее время науке известно более 160 видов удильщиков, и лишь несколько видеозаписей с ними было сделано. Наблюдение за удильщиками в водах Азорских островов было проведено при помощи глубоководной субмарины. Видео публикует сайт журнала Science.